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Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı - Son Dakika

Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı

16.02.2022 19:29

Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları fotoğraf sergisi açılışıyla başladı.

Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı

BAYBURT - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları fotoğraf sergisi açılışıyla başladı.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide Bayburt'un işgal yılları ve geçmişine ilişkin arşiv fotoğraflar yer aldı.

Açılışta serginin bir dokümantasyon merkezi oluşturma gayretlerinin ifadesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Vali Cüneyt Epcim, sergiyi dolaşarak Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'den bilgi aldı.

Kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamalarının ilk günü işgal yıllarını ve bölgedeki Ermeni zulmünü tanıkların çarpıcı ifadeleriyle kayıt altına alan röportajların gösterimiyle sona erdi.

Açılışa Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı
Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı
Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı

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Aile Yaşam Merkezi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, İşgal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'un işgalden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı - Son Dakika
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