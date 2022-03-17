Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

BAYBURT Kar yağışının aralıklı etkili olduğu Bayburt'ta yüksek rakımlı noktalarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Meteorolojinin çığ uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yapılan meteorolojik uyarıda, "Doğu Karadeniz'de beklenen kar yağışına dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe sabah saatlerinde Giresun çevrelerinde başlayıp zamanla Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ve Gümüşhane ile Bayburt'un kuzeyinde beklenen yağışların perşembe akşam saatlerine kadar 200 metre üzeri rakımlarda zamanla tüm bölgede kuvvetli kar (10- 20 cm) ve yer yer yoğun kar (21 cm üzeri) şeklinde olması, ihbar periyodu içerisinde 15 ila 55 cm yüksekliğinde yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Bayburt'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Kentte en yüksek yağış miktarı Üzengili köyünde 6,9 mm olarak ölçüldü. Kardan kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla tamamen açılırken karayolları ekipleri de kardan daralan Erzurum yolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi ve Gümüşhane yolu üzerindeki Vauk Dağında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.