Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, başarılı personeli ödüllendirdi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli üstün başarı ve gayretlerinden ötürü başarı belgesiyle taltif etti.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan başarılı trafik personelleri ve okullarda özverili çalışmalar sürdüren müzik öğretmenleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen taltif töreninde personele başarı belgelerini takdim eden Vali Eldivan, özverili çalışmalarından dolayı jandarma, emniyet mensubu personellerini ve müzik öğretmenlerini tebrik etti. - BAYBURT