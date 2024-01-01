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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görevi başındaki personelleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görevi başındaki personelleri ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2023 yılının son saatlerinde emniyet, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Vali Eldivan, polis ve jandarma uygulama noktalarını gezdi ve tatlı ikramında bulundu. Ayrıca, Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görevi başındaki personelleri ziyaret etti
01.01.2024 - 10:53,
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2023 yılının son saatlerinde görevi başındaki emniyet, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Burada telsizden anonsla emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Vali Eldivan, daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarını giderek, personele tatlı ikramında bulundu.

Bayburt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Vali Eldivan, yeni doğan bir bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Vali Mustafa Eldivan, "Ülkemizin her tarafında olduğu gibi vatandaşımızın huzuru bizim için öncelik arz etmekte. Şu ana kadar gördüğümüz üzere gerek araç sürücüleri gerekse kontrol noktalarımızda olumsuz bir duruma rastlamadık. Hastanelerimizde yine doktor ve diğer personelimiz rutin şekilde çalışıyor. Herhangi bir özel durum yok. Ben bu vesileyle 2023'te yaşadığımız 'asrın felaketi' olan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 2023 yılı Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın da mutluluğunu yaşadık." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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