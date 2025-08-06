Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik'te düzenlenen çeşitli düğün, sünnet ve asker uğurlama programlarına katıldı.
Başkan Dilsiz, Sevil ve Semih Tuzak'ın kızları Sena ile Sulbiye ve Niyazi Ceylan'ın oğulları Yunus'un düğün merasimine katılarak genç çifte mutluluk temennisinde bulundu. Ayrıca, Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri Tuğba ve Serdar Yavuz'un oğulları Çınar ve Yamaç için düzenlenen sünnet programına meclis üyeleriyle birlikte katılım sağladı. Beldede ikamet eden Hüseyin Atay'ın oğulları Eren ve Abdullah'ın asker uğurlama programına katılan Başkan Dilsiz, gençleri dualarla vatani görevlerine uğurladı. Son olarak, Hüseyin Kahraman'ın oğlu İlker ile Dursun Taş'ın kızı Güler'in düğün eğlencelerine katılan Başkan Dilsiz, çifte mutluluklar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Düğün ve Sünnet Törenlerine Katıldı - Son Dakika
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