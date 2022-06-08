Bayraklı'da Trafo Sorunu Ortadan Kalkıyor - Son Dakika
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Bayraklı'da Trafo Sorunu Ortadan Kalkıyor

08.06.2022 13:44
Bayraklı'da Trafo Sorunu Ortadan Kalkıyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan “Trafo Merkezi” ile ilgili yaşanan sorunu tamamen ortadan kaldırmak için Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ’ın ön mutabakata vardığını söyledi. Trafo alanın, konutlara uzak ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde başka bir alanda yapılacağını belirten Başkan Sandal, “Vatandaşlarımızın hassasiyeti ve insan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Trafo, bu alanda yapılmayacak. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi'nde yapılmak istenen ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan "Trafo Merkezi" ile ilgili yaşanan sorunu tamamen ortadan kaldırmak için Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ'ın ön mutabakata vardığını söyledi. Trafo alanın, konutlara uzak ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde başka bir alanda yapılacağını belirten Başkan Sandal, "Vatandaşlarımızın hassasiyeti ve insan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Trafo, bu alanda yapılmayacak. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi sakinlerinin tepkisini çeken ve yaklaşık bir yıldır kent gündemini meşgul eden 'Trafo Merkezi' ile ilgili olarak bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnafla buluştu.

Trafonun, insan sağlığını tehlikeye atan bölgede yapılmasının söz konusu olmadığını ve buna izin vermeyeceklerini belirten Sandal, Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ'ın yeni bir yer konusunda mutabakata vardıklarını ve resmi sürecin hızlandırıldığını müjdeledi.

Alınan karar mahalle sakinleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Başkan Sandal, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayında plan tadilatının meclis gündeme getirileceğini ve meclis kararından sonra yer değişikliğinin kesinlik kazanacağını söyledi. Vatandaşlar, bu gelişme sonrası Başkan Sandal'a teşekkür etti.

"MECLİSTE GÜNDEME GELECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yapılmak istenen trafo merkezinin vatandaşlarımızda bir mağduriyet yarattığı ve insan sağlığını tehdit ettiği açık. Buraya trafoyu yaptırmayacağımız kesin. Bunu daha önce de dile getirdik ve inşaatın durması için de mücadele ettik. Belediyenin asli sorumluluğu olmamasına rağmen farklı yerler de önerdik ancak süreç bu noktaya geldi. Şimdi Trafo Merkezi için, üzerinde mutabakata varılan yeni bir yer söz konusu. Önümüzdeki mecliste plan değişikliklerimizi resmiyete dökeceğiz ve bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilir" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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