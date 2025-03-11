Bayraktar AKINCI 100 Bin Uçuş Saatini Tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli eşiği daha başarıyla aştı. Baykar tarafından 11 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, dünyanın birçok farklı noktasında etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.

Reisi'nin helikopter enkazını buldu

Bayraktar AKINCI TİHA, 19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Türkiye'den havalanarak kısa sürede kaza bölgesine ulaşan Bayraktar AKINCI, yoğun sis, sert rüzgar ve dağlık araziye rağmen görevini kesintisiz sürdürerek enkazı tespit edebilmek için 300 feet alçak irtifaya kadar indi. Gece görüş kabiliyeti ve gelişmiş sensörleri sayesinde helikopter enkazının yerini belirleyerek İran makamlarına koordinatları iletti. Görevini başarıyla tamamlayan Bayraktar AKINCI'nın bu kritik operasyonu, tüm dünyada yüzbinlerce kişi tarafından anlık olarak canlı takip edildi ve büyük yankı uyandırdı.

Havacılık tarihine imza

Milli TİHA havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. 2022'de yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kokpitinde olduğu MIG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar AKINCI, yine TEKNOFEST'te SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları gerçekleştirdi. 22 Mayıs 2024'te Çorlu'dan Keşan'a intikal uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 ile Bayraktar AKINCI kol uçuşu icra etti.

KKTC'de kol uçuşu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen iki Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), KKTC'nin 50. yıl kutlamaları kapsamında tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Tekirdağ'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan TİHA'lar, yaklaşık 3 saatlik uçuş süresince 1022 kilometre mesafe kat ederek Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı. Ortalama 29 bin feet irtifada seyreden milli TİHA'lar, kutlama programında selamlama geçişi ve kol uçuşu yaparak gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye imza attı.

İrtifa rekoru sahibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

Deprem bölgesinde görev yaptı

Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI'lardan 9'u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev aldı.

Milli mühimmatlar ile attığını vuruyor

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82- SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI, atış testleri kapsamında milli mühimmatlar ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

AKINCI C gökyüzünde

24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

En büyük havacılık ihracatı

18 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın huzurunda Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Bu anlaşma neticesinde Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük havacılık ihracatı gerçekleşti. Ayrıca 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya ile "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

3 ülkeyi uçarak geçti

45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip olan Bayraktar AKINCI, 2022 yılında yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için 3 ülkeyi uçarak geçmek suretiyle Bakü'ye gitti. Bu uçuş için Tekirdağ-Çorlu'dan havalanan TİHA, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir uçtan bir uca kat etti. Bu uçuşun yanı sıra 2022 yılında Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefleri başarıyla vurdu.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük IHA şirketi Baykar

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. - İSTANBUL