Bayram Coşkusu Samanköy\'de Yaşandı

MAGİNDER ve Yeşilyurt Kaymakamlığı, Samanköy Konteyner Kent'te bayram coşkusunu çocuklarla buluşturdu. Animasyon ekibi eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi, bayram hediyeleri ve oyuncaklar dağıtıldı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) ve Yeşilyurt Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Animasyon ekibinin yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlenirken, bayram hediyeleri ve oyuncaklar dağıtıldı.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız, geleceğe umutla bakmamızın en kıymetli sebebi. Onların yüzündeki gülümseme, bizler için en büyük bayram hediyesi" dedi.

Karademir, "Bu, konteyner kentte geçirdiğimiz son bayram olacak. Bir sonraki bayramda her vatandaşımızın kendi evinde huzurla bayram sabahına uyanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise etkinliğin önemine değinerek, "MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve ekibine bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA