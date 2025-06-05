Bayram Etleri Dikkatle Tüketilmeli - Son Dakika
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Bayram Etleri Dikkatle Tüketilmeli

Bayram Etleri Dikkatle Tüketilmeli
05.06.2025 14:20
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Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan biri de etin kesimden hemen sonra tüketilmesi olduğunu belirten uzmanlar, oysa etin en az 24 saat dinlendirilmesi, hem sindirim sağlığı hem de etin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurban Bayramı'nda kesilen etlerin sıcağı sıcağına tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, etin en az 1 gün dondurucuda bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ciğerli, "Beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşı tedbir alınmazsa, bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır. Kurban Bayramı'nın en önemli özellikleri arasında kavurma, tatlı ve çikolata ikram edilmesi vardır. Et, vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en önemli kaynağıdır. İçerdiği iyi kalitedeki proteinlerin yanı sıra yağ, minerallerden demir, magnezyum, çinko ve vitaminlerden B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içerir. Fakat kırmızı et, C ve E vitaminini içermez. Bu sebeple etin sebzelerle pişirilmesi veya yanında sebzelerin de tüketilmesi, sağlıklı beslenme için gereklidir ve önemlidir" dedi.

En sağlıklısı ızgara ve haşlama

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, ızgara veya haşlamanın sağlıklı pişirme yöntemleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Bu iki teknikle yapılan et yemeklerinin yanında bol yeşillikli ve limon soslu, az yağlı salatalar veya etli sebze yemekleriyle birlikte tercih edilmesi gerekir. Kavurma ve kızartma yöntemiyle pişirilen et yemeklerini mümkün olduğunca az tüketmek sağlık açısından daha doğrudur. Çünkü bu iki yöntemle hazırlanan yemekler hem sindirim açısından zorluklara yol açar hem de vücudumuzda vitamin ve mineral kaybına yol açarlar. Kesilen etler de derin dondurucuda 1 gün bekletilmelidir. Etler, küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak buzdolabının buzluk bölümünde eksi 2 derecede 5 gün veya derin dondurucuda eksi 18 derecede 3 ay saklanabilir. Et potansiyel riskli besin olduğu için çözdürüldükten sonra hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürülecek etin kolaylıkla bozularak zararlı hale gelmesini önlemek için oda ısısında açıkta değil, derin dondurucudan çıkartıldıktan sonra buzdolabında alt raflarda çözdürülmesi sağlanmalıdır." - BURSA

Kaynak: İHA

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