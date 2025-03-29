Bayram Mesajı: Sağlık ve Mutluluk Dilekleri

Medical Point Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte, Allah'ın rahmet ve bereketiyle dolu mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kubba, bayram mesajında, "Ramazan, yalnızca bedensel bir oruçtan ibaret olmayıp, aynı zamanda manevi bir arınma, paylaşma ve birlikteliğin en güzel örneğidir. Bayramda, Ramazan boyunca paylaştığımız duygular ve yardımlaşma ruhunun daha da büyüyerek milletimizin birbirine olan bağlılığını pekiştirmektedir. Bayramda sevdiklerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Medical Point Hastaneleri olarak, her zaman insan sağlığını ve mutluluğunu ön planda tutarak toplumumuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Her bireyin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan Bayramı'nın, tüm sağlık çalışanlarının, hastalarımızın ve toplumumuzun en iyi şekilde dinlenip iyileşeceği, umut dolu bir başlangıcın habercisi olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP