Bayram öncesi bin araç terminalden çıkıyor - Son Dakika
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Bayram öncesi bin araç terminalden çıkıyor

08.07.2022 09:59
Bayram öncesi bin araç terminalden çıkıyor

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ), Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşıyor.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ), Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşıyor. Günde bin aracın çıkış yaptığı, yaklaşık 5 bin yolcunun gün içerisinde ziyaret ettiği terminalde bazı otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenliyor.

Kurban Bayramı arifesinde İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk hakim. Bayramı sevdikleriyle geçirmek ya da tatili fırsat bilerek yazlık bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar, soluğu terminalde aldı. İZOTAŞ Müdürü Hakan Uzunoğlu, günde bin aracın çıkış yaptığı, yaklaşık 5 bin yolcunun gün içerisinde ziyaret ettiği terminalde bazı otobüs firmalarının yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlediğini belirtti.

Denetimler sürüyor

Uzunoğlu, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da arife günü yoğunluğu yaşıyoruz. Günlük bin araç İzmir'den çıkış yapıyor. Gün içerisinde 4-5 bin yolcu otogarımızı ziyaret ediyor. Otogarda, bizim aldığımız tedbirlerin haricinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yayınladığı yazı gereği fahiş fiyatla bilet satanlara karşı denetimler sürdürülüyor. Biz de İZOTAŞ olarak temizlik ve güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Kurban Bayramı, çalışan kesimin yıllık izin tarihlerine de denk geldi. Dolayısıyla yoğunluk daha da arttı. Firmalar bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak ek seferler düzenledi. Her firmada ek sefer durumu yok ancak büyük firmaların çoğu ek seferler yapıyor" dedi.

"Kurallara uyuyorum"

İzmir'den İstanbul'a giden otobüsü kullanacak olan otobüs şoförü Ali Dost, "Birazdan İstanbul'a hareket edeceğiz. Bayram üzeri yoğunluğumuz var. Ben de can taşıdığım için yolda bütün kurallara uyuyorum. 4,5 saat uyudum, 4,5 saat yol gideceğim" diye konuştu.

"Mersin'e gitmek için 650 lira verdim"

İzmir'de okuduğu üniversiteden bu yıl mezun olan Cuma Alparslan Erdem isimli yolcu, "İzmir'de üniversite okuyordum. Okulumun bitişi, Kurban Bayramı'na denk geldi. İzmir'den Mersin'e gideceğim. Bilet fiyatları artmış. Mersin'e gitmek için 650 lira verdim. 14 saat yol gideceğim" sözlerine yer verdi.

"Bayramı memleketimde geçireceğim"

İzmir'den Aydın'a giden yolcu Sernur Ünal da "69 liraya bilet aldım. Bilet fiyatları artmış. Eskiden 50 liraya Aydın'a gidiyordum. İzmir'e ablama ziyarete gelmiştim. Bayramı kendi memleketimde geçireceğim için arife gününden dönmek istedim" ifadelerini kullandı.

Terminalin yoğunluğu havadan da görüntülendi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram öncesi bin araç terminalden çıkıyor - Son Dakika

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