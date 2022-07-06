Düzce Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet desteği sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bayramlık dağıtımına başladı.

Aydın'da Kurbanlık Satan Besiciler Bu Yıl Umduğunu Bulamadı: 'Maliyetlere Bakınca Fiyatlar Bize Göre Düşük Ama Vatandaş Çok Buluyor'

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bayramlıklar Başkan Özlü'den - Son Dakika

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