Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi

Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi

04.03.2022 13:07
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi

1950 yılında dedesinin başlattığı besicilik hikayesi sonrasında 2019 yılında 'Topraktan Çatala' sloganı ile steakhouse sektörüne giren ve iki kez 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülünü alan Baytar Steakhouse, Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

1950 yılında dedesinin başlattığı besicilik hikayesi sonrasında 2019 yılında 'Topraktan Çatala' sloganı ile steakhouse sektörüne giren ve iki kez 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülünü alan Baytar Steakhouse, Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sakarya'da steakhouse denilince ilk akla gelen ve lezzeti ile ön plana çıkan Baytar Steakhouse'nin başarı hikayesi 1950'de tarım ve hayvancılık ile başladı. Dede Yaşar Baytar, besiciliğin ilk tohumlarını Ferizli ilçesine bağlı Sinanoğlu Mahallesi'nde attı. Hedefi profesyonel tarım ve hayvancılık olan dede Baytar, yaklaşık 40 sene besiciliği sürdürdü. 1990 yılında baba İlyas Baytar'ın da dahil olması ile birlikte Baytar besicilik daha da büyüyerek yoluna ilerlemeye devam etti. 2019 yılında ise; İlyas Baytar'ın çocukları Enes ve Emrecan, Ferizli ilçesinde 'Baytar Steakhouse' markasını oluşturup müşterilerine kapılarına açtı.

İki yıl içerisinde Ferizli şubesine artan talep üzerine Baytar Steakhouse'nin ikinci şubesi Serdivan ilçesinde açıldı. Açtığı ikinci şubesinde yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, lezzeti ve sunumları ile ön plana çıkmaya başlayan Enes Baytar, Türkiye ve dünya markası olma hedefi yolunda ismini daha da ileriye taşıdı. Lezzeti, hizmeti ve alevli et sunumları ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başaran Baytar Steakhouse, birçok ünlü ismi de ağırladı.

2021 Kasım ve 2022 Şubat aylarında düzenlenen ödül törenlerinde ise, 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülüne layık görülen Baytar Steakhouse kurucusu Enes Baytar, "İstihdam ağımızı gün geçtikçe büyütmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden birçok alanda ünlülerimizi de restoranımızda misafir ettik. Sakarya'nın bir markası olan Baytar Steakhouse restoranımızın özgün lezzeti ve hizmetimize güveniyoruz. Biz bu alanda ilerliyoruz. Bir dünya markası haline gelebilmek için bu yoldayız. Başaracağız, inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi
Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi

YORUMLAR
500
700 bin lira masrafla yapılan lüks karavana yoğun ilgi! Dünyanın dört bir yanından teklif yağdı 700 bin lira masrafla yapılan lüks karavana yoğun ilgi! Dünyanın dört bir yanından teklif yağdı Kilis'te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketi faaliyete girdi Kilis'te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketi faaliyete girdi

Ferizli, Türkiye, Sakarya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Baytar Steakhouse'nin 1950'den gelen başarı hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement