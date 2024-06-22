Bekçiye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Bekçiye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Bekçiye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan bekçi Muzaffer Baş, babası İbrahim Baş'ın organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasıyla unutulmaz anlar yaşadı. Görevde olduğu sırada babasının olay ihbarı yapması üzerine bölgeye yönlendirilen Muzaffer Baş, kendisini bekleyen ailesi ve mesai arkadaşlarıyla karşılaştı. Sürpriz kutlamada, özel olarak hazırlanmış pasta eşliğinde doğum günü kutlandı. Muzaffer Baş, duygusal anlar yaşarken, babası ve katılanlara teşekkür etti.

22.06.2024 13:41
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan bekçi Muzaffer Baş, babası İbrahim Baş'ın organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Olay, Yalı Caddesi'nde gerçekleşti. Bekçi Muzaffer Baş, görevde olduğu sırada babası İbrahim Baş'ın haber merkezini arayıp olay ihbarında bulunması üzerine bölgeye yönlendirildi. Her şeyden şeyden habersiz bir şekilde ihbar edilen yere gelen Muzaffer Baş, burada kendisini bekleyen ailesi ve mesai arkadaşlarıyla karşılaştı.

Sürpriz kutlamada, ailesi ve çalışma arkadaşları Muzaffer Baş'a özel olarak hazırlanmış pastayla doğum gününü kutladı. Doğum günü sürprizine tanık olan çevredeki vatandaşlar da bu özel ana eşlik etti. Muzaffer Baş, bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşarken, babası İbrahim Baş'a ve tüm katılanlara teşekkür etti. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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