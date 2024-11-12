Bekdemir Köyünde İlk Asfalt Döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bekdemir Köyünde İlk Asfalt Döküldü

Bekdemir Köyünde İlk Asfalt Döküldü

Narin ve Afiyet teyzeler, Valiyle birlikte Bekdemir köyüne ilk asfaltı dökerek tarihi bir an yaşattı.

12.11.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bekdemir köyünde yaşayan Narin ve Afiyet teyzeler, Vali Şefik Aygöl ile birlikte asfalt serimi aracına binerek köy yoluna ilk asfaltı kendileri döktü.

Bilecik Merkez'e bağlı Bekdemir köyünde gece boyunca devam eden sıcak asfalt serimi, vatandaşlar ve İl Özel İdaresi çalışanlarının yoğun çabasıyla sürdü. Kent genelinde 65 kilometrelik yol hedefinde sona yaklaşılırken, geceye Narin Gür (70) ve Afiyet Bağırkan (60) teyzeler damga vurdu. İkili Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile birlikte asfalt serimi aracına binerek, köylerindeki ilk asfaltı kendileri döktü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik genelinde sürdürülen 65 kilometrelik yol yapım hedefinde sona yaklaşıldığını ve sadece 4 kilometrelik bir bölümün kaldığını belirtti. Aygöl, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bekdemir köyündeki bu çalışmamız da bunun bir örneği. Gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gece de devam eden sıcak asfalt serimi, köy halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, yolların kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şefik Aygöl, Politika, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bekdemir Köyünde İlk Asfalt Döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:35:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bekdemir Köyünde İlk Asfalt Döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.