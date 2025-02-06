Bekir Kurtoğlu, Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Seçildi

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SAMSUN (İHA) – Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı Genel Kurulu'nda seçime tek liste giren Bekir Kurtoğlu, başkan seçildi.

Belediye Kültür merkezinde gerçekleştirilen kurulda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Türk Kızılay'ı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin yanında. Kızılay gönüllülük esasıyla ve özveriyle çalışan ağabeylerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktadır. Özveriyle çalışan bu gönüllerimize teşekkür ederim" dedi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda kullanılan oyların tamamını alan Bekir Kurtoğlu Kızılay Vezirköprü şube başkanı seçilirken, yönetim kuruluna ise Burak Akdoğan, Mehmet Turhallı, Rıdvan Kesmen, Cemal Sarmusak, Kurtça Karaca, Rümeysa Soylu seçildi. Şube Başkanı seçilen Bekir Kurtoğlu Kızılay Vezirköprü Şubesi olarak önümüzdeki üç yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri eylemlerin bazılarını şu şekilde sıraladı:

"Amaçlarımız; Genç Kızılay, Kızılay Kadın, Engelsiz Kızılay'ın oluşumunu sağlamak. Gönüllü sayımızın yükselmesi için gerekli çalışmaları yapmak. İlçemizde bulunan yoksul ailelerin tespiti ve bu ailelerin üniversite okuyan öğrencilerin tespitini sağlayıp düzenli yardımlar konusunda gerekli çalışmaları yapmak. İlçemizde bulunan ihtiyaçlı engelli vatandaşlarımızın tespitini sağlamak ve bu kişilere düzenli yardım sağlamak. Yeni yılda da Kızılay Sokağı adı altında şenlendirme programlarımızın devamını sağlamak. Şube afet timi oluşturmak ve Kızılay butik açmak." - SAMSUN