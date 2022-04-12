Belediye çalışanlarına aile içi iletişim eğitimi - Son Dakika
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Belediye çalışanlarına aile içi iletişim eğitimi

12.04.2022 10:00
Belediye çalışanlarına aile içi iletişim eğitimi

Düzce Belediyesi personele yönelik aile içi iletişim ve anne babaların çocuklara yönelik tutumları içerikli eğitim düzenledi.

Düzce Belediyesi personele yönelik aile içi iletişim ve anne babaların çocuklara yönelik tutumları içerikli eğitim düzenledi.

Bireylerin karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmelerine destek olmak, koruyucu ve önleyici sosyal politikalarda ailenin birleştirici gücü farkındalığının artırılması amacıyla Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile birlikte, Aile İçi Eğitimin Temel Unsurları Eğitimi düzenledi.

Eğitimde aile kurumunun yapısı, işlevi, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi ile kültürel kimliğin gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilgiler verildi.

Sağlıklı bir aile yapısı, aile bireylerinin birbirine sağlayacağı maddi ve manevi destek ile birlik beraberlik duygusunun aileden başlayarak iş hayatına olan etkisini anlatan eğitmen Ayşe Güler, "Ailemizdeki olumlu değeler ve birliktelik duygusu hem iş hayatımızda hem de ailemizdeki problemlerle başa çıkmamızı kolaylaştırır. Mutlu bireylerin olduğu toplum üretir ve gelişmemizin önünü açar" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Belediye çalışanlarına aile içi iletişim eğitimi

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Düzce'den 80 şehre bir kart bir kalp Düzce'den 80 şehre bir kart bir kalp

Düzce Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye çalışanlarına aile içi iletişim eğitimi - Son Dakika


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