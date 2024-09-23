Belediye İşçisine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Yerel

Belediye İşçisine Bıçaklı Saldırı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye işçisi Hüseyin Fidan, temizlik yaparken bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, saldırgan C.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23.09.2024 16:36  Güncelleme: 16:40
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Belediye işçisini sırtından bıçakladı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye işçisini sırtından bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hüseyin Fidan, görevlendirildiği caddede temizlik yapmaya başladı. Bu sırada Fidan'ın temizlik yaptığını gören C.T. bulunduğu evinden aşağı indi.

Cadde üzerindeki temizlik sırasında kendisini meşgul etmemesi için uzaklaştırmaya çalışan Fidan, arkadan gelen C.T.'nin elindeki bıçakla saldırıya uğradı. Sırtından bıçak darbesi alan Fidan'ı gören çevredeki arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı temizlik işçisi, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu C.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, temizlik işçisi sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Belediye İşçisine Bıçaklı Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye İşçisine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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