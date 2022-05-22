Belediyeler birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Belediyeler birliği toplantısı yapıldı

22.05.2022 16:03
Belediyeler birliği toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediyesi, katı atık tesisinde gerçekleştirilen belediyeler birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediyesi, katı atık tesisinde gerçekleştirilen belediyeler birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Katı Atık Depolama Tesisinde gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman Belediyeler Birliği olarak, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile bir araya gelerek, istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içerisinde milletimize ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim kılsın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Belediyeler birliği toplantısı yapıldı
Belediyeler birliği toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Mayıs, Yerel, Son Dakika

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