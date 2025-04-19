Bilecikspor'un taraftar topluluğu olan Belekoma Tayfa'dan anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik'in en büyük sivil toplum kuruluşu olan Belekoma Tayfa üyeleri Şehitle Haftası nedeniyle şehitliği ziyaret etti. Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte bulunan şehitlerin mezarlarını ziyaret eden grup üyeleri mezar taşlarının üzerlerine bir de Bilecikspor atkısı bıraktı. Grubun lideri Mert Pekcan, grup olarak sosyal sorumluluk projelerin yanı sıra bu tür haftalarda haftanın önemine göre ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. - BİLECİK