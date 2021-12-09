Üye Girişi
"Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf" yarışmaları için başvurular başladı - Son Dakika

"Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf" yarışmaları için başvurular başladı

09.12.2021 16:14
"Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf" yarışmaları için başvurular başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

Koronavirüsü salgını öncesi ilki düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmaları, salgın tedbirleri neticesinde kontrollü olarak normal hayata dönüşle birlikte yeniden yapılacak. İlkokul öğrencilerine yönelik olarak 'Benim Gözümden Resim' yarışması ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği 'Benim Objektifimden Fotoğraf' yarışması için başvurular başladı.

Benim Gözümden Resim ve Benim Objektifimden Fotoğraf yarışması, Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, milli ve manevi değerlerle donatıp ülkesine katkı sunan, üretken bireyler olmalarına destek vermek amaçlarıyla düzenleniyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek olan yarışmalarda her sınıf için ayrı kategoriler belirlendi. Buna göre, ilkokul birinci sınıf öğrencileri "Benim Gözümden Bayrak", ikinci sınıflar "Benim Gözümden Cami ve Ezan", üçüncü sınıflar "Benim Gözümden Vatan Türkiye" ve dördüncü sınıflar da "Benim Gözümden Asker" temalı resimleri ile yarışmaya katılabilecekler.

Ortaokullarda ise kategoriler beşinci sınıflar için "Benim Objektifimden Vatan Türkiye", altıncı sınıflar için "Benim Objektifimden Cami ve Ezan", yedinci sınıflar için "Benim Objektifimden Bayrak" ve sekizinci sınıflar için ise "Benim Objektifimden Asker" olarak duyuruldu.

Başvuru için son tarih 7 Ocak

Her iki yarışma için de son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu belirtilirken, yarışmalara katılmak isteyen öğrencilerin kendi okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Yarışma koşulları ile ilgili her türlü bilgiye okul müdürlüklerinden ve Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr ile 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden ulaşılabilecek.

Her iki yarışmada belirlenen dörder kategoride en iyi üç eser, jüri tarafından belirlenecek. Dereceye giren eser sahibi öğrencilere ödül olarak bisiklet ve başarı belgesi verilecek. - TEKİRDAĞ

Benim Gözümden Resim ve Benim Objektifimden Fotoğraf yarışmaları için başvurular başladı
Benim Gözümden Resim ve Benim Objektifimden Fotoğraf yarışmaları için başvurular başladı

Koronavirüs, Hisarcık, Tekirdağ, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Benim Gözümden Resim' ve 'Benim Objektifimden Fotoğraf' yarışmaları için başvurular başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti 16:25 Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti
DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi 16:12 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: "Benim Gözümden Resim" ve "Benim Objektifimden Fotoğraf" yarışmaları için başvurular başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement