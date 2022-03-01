"Benim Koccaman Ailem" dijital platformda - Son Dakika
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"Benim Koccaman Ailem" dijital platformda

01.03.2022 14:01

- "Benim Koccaman Ailem" dijital platformda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin dijital içerikli Avrupa Birliği Sivil Düşün projesi olarak ortaya çıkan 'Benim Koccaman Ailem' dijital platformlarda izleyicilerin karşısına çıktı.

- "Benim Koccaman Ailem" dijital platformda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin dijital içerikli Avrupa Birliği Sivil Düşün projesi olarak ortaya çıkan 'Benim Koccaman Ailem' dijital platformlarda izleyicilerin karşısına çıktı.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gelecek nesillerin geçmişin tecrübesiyle yol alması için farklı kuşakları sosyal yaşamın pek çok alanında bir araya getiriyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün programı kapsamında yürütülen 'Benim Koccaman Ailem' video serisi ise tecrübe paylaşımını farklı bir yolla sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Haklarını Gözeten Nesiller İçinde Hakkıyla Yaş Almak İçin' başlıklı proje, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Dr. Zeynep Acar ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müesser Özcan tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında ilk olarak hikayeler ve senaryolar hazırlanarak, bu hikaye ve senaryolara uygun toplam 11 oyuncak bebek tasarımı gerçekleştirildi. Oyuncak bebekler için kıyafet ve yaşam alanlarının da oluşturulmasının ardından stop motion tekniğiyle toplam 8 video hazırlandı. Videoların seslendirilmesi aşamasında ise Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile birlikte çok sayıda gönüllü destek verdi.

Her yaştan izleyici için dikkat çekici ve akıcı bir üslupla hazırlanan video içerikleri sevgi, saygı, hoşgörü, yardım severlik, vefakarlık, merhamet, empati ve paylaşmak gibi değerleri vurguluyor. Proje ile çocuk ve çocuk oyunlarının hak odaklı çalışmaların parçası haline getirilmesi aynı zamanda yaşlı bireylerin de aile içerisinde ve toplumda hakkı olan itibarı görerek yaş almalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Videolar ile çocukların yaşlı bireylere karşı daha duyarlı olmaları ve onları anlamaları; geleceğin karar vericileri olarak onların haklarını gözetmeleri öğütleniyor.

Proje yürütücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Dr. Zeynep Acar, "Projemizin temel amacı geleceğin karar verici olan çocukların yaşlılara duyarlı olmaları, onları anlamaları ve onların haklarına saygı duyan ve itibarlı bir şekilde yaş almalarına imkan veren bir aile ve toplum içerisinde olmalarını sağlamaktı. Projemiz kapsamında çocukların oynayabilecekleri boyutta ellerine alıp onlarla hikayeler oluşturabileceği boyutta oyuncaklar üretmeyi ve onlarla bazı belirlediğimiz temalara yönelik hikayeler oluşturup senaryolaştırıp ve bu videoları da sosyal medyada paylaşmayı hedefledik" dedi.

"Benim Koccaman Ailem" video serisinin ebeveynlere, okul öncesi eğitim kurumlarına ve oyuncak üreticisi firmalara ulaştırılması amaçlanıyor.

Benim Koccaman Ailem dijital platformda
Benim Koccaman Ailem dijital platformda
Benim Koccaman Ailem dijital platformda

YORUMLAR
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Avrupa Birliği, Zeynep Acar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Benim Koccaman Ailem' dijital platformda - Son Dakika


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