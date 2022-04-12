Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu

12.04.2022 11:50
Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası üyelerine iftar yemeği verdi.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası üyelerine iftar yemeği verdi.

Berberler ve kuaförler odası Başkanı Emre Torungil ve yönetim kurulu üyeleri Erzurum'da bulunan berber ve kuaförlere bir iftar yemeği verdi. Gerçekleşen iftar yemeğine yoğun ilgi vardı.

İftar programında konuşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil. '11 Ayın sultanı Ramazan ayında sizlerle birlikte olmak çok güzel, Allah öncelikle yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Burada amacımız iftar vesilesi ile meslektaşlarımız ve dostlarımız ile birlikte olmak. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz uzun yıllar devam eder' dedi.

Program iftar sonrası yapılan dua ile sona erdi. - ERZURUM

Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu
Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


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