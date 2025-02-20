Berlin'de Toplu Taşıma Grevi - Son Dakika
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Berlin'de Toplu Taşıma Grevi

Berlin\'de Toplu Taşıma Grevi

Berlin'de işçilerle işveren arasında uzlaşma sağlanamayınca 48 saatlik grev başladı.

20.02.2025 14:24
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Almanya'nın başkenti Berlin'de işveren ile çalışanları temsil eden Ver.di sendikası arasında devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca toplu taşımada 48 saatlik grev başladı, başkentte otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşımada 48 saatlik grev başladı. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanlarının bugün saat 03: 00'te başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle başkentte otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal oldu. Berlinliler metro (U-Bahn), tramvay (Straenbahn) ve otobüs hatlarını kullanamayacağı grev, 22 Şubat Cumartesi günü saat 03: 00'te sona erecek.

BVG yönetiminin sunduğu ikinci teklifin de çalışanlar tarafından yetersiz bulunduğunu açıklayan Ver.di sendikası, 16 bin çalışan için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme, vardiya çalışanları için 200 euro ek ödeme talep ediyor. BVG yönetimi ise maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 17,6'ya çıkarmayı teklif etti ve vardiya çalışanları ile şoförler için 200 euro ek ödeme önerdi. BVG yönetimi, Ver.di'nin grev kararını "abartılı" olarak nitelendirdi. Çalışanların taleplerinin şirkete yıllık 250 milyon euro ek yük getireceğini belirtti. Ver.di sendikası, 21 Mart'taki müzakerelerde anlaşma sağlanmazsa süresiz grev başlatabileceklerini duyurdu.

Berlin'de BVG'nin son büyük grevi 2008'de gerçekleşmiş ve 6 hafta sürmüştü. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berlin'de Toplu Taşıma Grevi - Son Dakika

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