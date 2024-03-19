Beşiktaş Belediyesi, Mahalle Sakinleri İçin İftar Programı Düzenledi

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Beşiktaş Belediyesi, Türkali, Vişnezade, Muradiye, Cihannüma ve Abbasağa Mahalleleri'nde yaşayan ilçe sakinleri için iftar programı düzenledi. İftar yemeğinin ardından Beşiktaşlılar, "Telgrafın Telleri" adlı orta oyununu izledi.

Beşiktaş Belediyesi'nin geleneksel iftar etkinlikleri, bu kez Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin yan tarafındaki alanda düzenlendi. Türkali, Vişnezade, Muradiye, Cihannüma ve Abbasağa Mahalleleri'nde yaşayanların bir araya geldiği etkinlikte, iftar sonrasının ardından "Telgrafın Telleri" adlı orta oyunu izlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, programın sonunda yaptığı konuşmada, "Burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Beşiktaş, farklı inançlara sahip insanların bir arada huzur içinde yaşadığı bir ilçe. Bizler de bu birlikteliği ve huzuru pekiştirmek için çalışıyoruz. Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Birbirimize saygı ve sevgiyle yaklaşarak bu güzel atmosferi devam ettirelim" dedi.