Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi

05.05.2022 18:35
Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolu afetinin yaşandığı bölgelerde incelemerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Çiftcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolu afetinin yaşandığı bölgelerde incelemerde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Çiftcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın beraberinde Milletvekiller İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer'in eşlik ettiği incelemeler sonrasında Ahmet Aydın açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın, çiftçi ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, "Besni ilçemizde meydana gelen yoğun ve etkili dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda çalışmalara başladık.

Öncelikle, Besni Kaymakamlığı'nda yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından yerinde incelemelerde bulunmak üzere hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz ve köylülerimiz ile istişarede bulunmak için saha çalışmalarımıza devam ettik.

Besni ilçemizde önceki gün meydana gelen dolu yağışı nedeni ile Çaykaya, Eğerli, Kurugöl, Karagüveç, Boncuk, Toklu, Camuşcu, Kargalı, Çakırhöyük, hasanlı, Aktepe, Yoldüzü, Akdurak, Yazıbeydilli, Çomak, Hacıhalil, Beşyol, Kesecik, Sayören, Kızılin, Ören köylerimizde yaklaşık 35 bin dekar alanda antepfıstığı, bağ, badem, pamuk, mısır, buğday, arpa, sarımsak, nohut, mercimek ve patates gibi zirai faaliyetlerin yapıldığı yerlerde ürün bazında ve bölgesel olarak değişmekle birlikte yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiğini tespit ettik.

Oluşan doğal afetin akabinde köylerimizde Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön tespit işlemi yapılmış olup, meteoroloji verilerine göre yağışların devam etmesi, arazi şartlarının uygun olmaması ve oluşan zararın bitkideki tahribatının daha net tespiti için parsel bazlı zarar tespitlerine 09 Mayıs 2022 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte yaşanan afet nedeni ile zarar gören vatandaşlarımızın bir dilekçe ile zarar tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bir kez daha yaşanan dolu afettinden dolayı hemşehrilerime, çiftçimize ve köylerimize geçmiş olsun diyorum, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi. - ADIYAMAN

Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
YORUMLAR
500
ÇADAP Çelikhan'da kütüphane açtı ÇADAP Çelikhan'da kütüphane açtı Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı Dolu afetinin boyutunu Valilik açıkladı

Milli Savunma Komisyonu, Adıyaman, Hisarcık, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan Özdağ'a yanıt: Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Besni'de 35 bin dekar alan doludan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement