Besni'de kar yeniden etkisini artırdı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkisini artırdı.

Son 25 yılın en yoğun kar yağışını alan Besni'de 2 günlük aranın ardından yağış sabah saatlerinde yeniden başladı. İlçe merkezinde hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen kar yağışından dolayı kapanan yollar ise iş makineleri tarafından açılmaya çalışıyor. Ekiplerin yol açma seferberliğini Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise yakından takip ediyor. - ADIYAMAN