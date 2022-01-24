Besni'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için ilçede belirlenen alanlara mama bıraktı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, soğuk ve karlı havada yiyecek bulamayan sokak hayvanları için bir ekip kurarak sokak ve caddelere mama bırakılmasını istedi. Kaymakam Nazlı Demir'in talimatıyla kurulan ekip, belirli aralıklarla cadde ve sokaklara mama bıraktı. Sokak hayvanlarını unutmayan Besni Kaymakamlığı ilçede vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ADIYAMAN