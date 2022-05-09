Besni'de Trafik Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Besni'de Trafik Haftası kutlanıyor

09.05.2022 14:25
Besni'de Trafik Haftası kutlanıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Trafik Haftası kutlamaları dolayısıyla Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Emniyet Müdürü İlyas Yarımağa, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için emniyet kemeri uygulaması yapan Kaymakam Nazlı Demir, durdurulan araç sürücüleri ve yolcularıyla tek tek konuşarak trafikte dikkatli olmalarını istedi. Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, aynı zamanda sürücü ve yolculara araçlara biner binmez emniyet kemerinin takılması gerektiğini kemersiz yolculuk yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Demir, sürücü ve yolculara emniyet kemeriyle ilgili bilgiler içeren broşürleri de dağıttı. - ADIYAMAN

Besni'de Trafik Haftası kutlanıyor
Besni'de Trafik Haftası kutlanıyor

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Trafik Haftası, Nazlı Demir, Adıyaman, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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