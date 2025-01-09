Besni Kütüphanesi Modernleşiyor - Son Dakika
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Besni Kütüphanesi Modernleşiyor

Besni Kütüphanesi Modernleşiyor

Besni Kaymakamı Partal, kütüphanedeki yenileme çalışmalarını inceleyerek projeyi tanıttı.

09.01.2025 14:22
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Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden İlçe Kütüphanesi'ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve modern bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmete sunulmaya hazırlanan kütüphane projesinin detayları paylaşıldı.

Kaymakam Partal, kütüphanenin Besni'nin eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek, projenin her kesime hitap eden özelliklerle donatıldığını vurguladı. Kütüphanede, konferans salonu, cep sinema salonu, fuaye alanı, çocuk oyun alanı, toplu ve bireysel çalışma alanları, kent kitaplığı, zeka oyunları odası ve dinlenme salonu gibi birçok farklı etkinlik alanı yer alacak.

Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, kütüphanenin bahar aylarında hizmete açılmasının planlandığını belirterek, "Deprem öncesinde Erdemoğlu Holding'den takas yoluyla devraldığımız binayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın desteğiyle kütüphaneye dönüştürüyoruz. Kütüphanemiz, sadece kitap okuma alanı değil, her yaş grubuna hitap edecek sosyal ve kültürel etkinlik alanlarıyla donatılmış bir merkez olacak. Bu proje, Besni'ye büyük değer katacak ve vatandaşlarımızın buluşma noktası haline gelecek. Kütüphane, aynı zamanda yakında yapımına başlanacak Kent Meydanı projesiyle bütünleşecek. Vatandaşlar, özellikle çocuklar ve gençler modern, konforlu bir ortamda vakit geçirebilecek. Bir kez uğrayan herkesin burayı bir alışkanlık haline getireceğine inanıyoruz. Besni'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni Kütüphanesi Modernleşiyor - Son Dakika

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