Sakarya'da 5 katlı binanın altında bulunan türbenin gizemi çözülemiyor - Son Dakika
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Sakarya'da 5 katlı binanın altında bulunan türbenin gizemi çözülemiyor

01.01.2023 11:53

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı bir binanın altında bulunan türbenin kime ait olduğu belirsizliğini koruyor. Bölge esnafı ise birçok kişinin ziyaretine geldiği, rivayetlere konu olan türbenin araştırılmasını istiyor.

Yenidoğan Mahallesi Papuççular Caddesi'nde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, merak konusu oldu. Rivayetlere konu olan türbenin kime ait olduğunun araştırılmasını isteyen esnaf Sefer Beyoğlu, birçok kişinin bölgeye gelerek dua ettiğini söyledi.

Betonlar arasında kalan sır türbenin gizemi çözülemiyor

"ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Sefer Beyoğlu, "Bu, eski zamandan kalma bir mezar. İsmi 'Nurullah' diye biliyorum. Buraya gelenler dua edip çiçekleri suluyorlar. Rivayete göre, bu bina buraya yapılırken kepçeler kırılmış, binanın planını değiştirmişler. Burada oturan insanlar bile çok eski bir mezar olduğunu söylüyorlar. Burada yatan zatın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Detaylı bilgileri biz bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz" dedi.

Betonlar arasında kalan sır türbenin gizemi çözülemiyor
Betonlar arasında kalan sır türbenin gizemi çözülemiyor
Kaynak: İHA
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Yenidoğan, Beyoğlu, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 5 katlı binanın altında bulunan türbenin gizemi çözülemiyor - Son Dakika

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