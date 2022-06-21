Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Zonguldak'ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet'i anma etkinliği 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde gerçekleşti. Programa BEÜ Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Uzun Mehmet, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser - Son Dakika

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