BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser - Son Dakika
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BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser

21.06.2022 23:57

BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından Zonguldak'ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet'i anma etkinliğinde muhteşem konser verildi.

BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından Zonguldak'ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet'i anma etkinliğinde muhteşem konser verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Zonguldak'ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet'i anma etkinliği 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde gerçekleşti. Programa BEÜ Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu ve davetliler katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası söylediği birbirinden güzel parçalarla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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15 Temmuz Kampüsü halka açıldı 15 Temmuz Kampüsü halka açıldı Zonguldak'ın kurtuluşunun 101'inci yılı ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri yapıldı Zonguldak'ın kurtuluşunun 101'inci yılı ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri yapıldı
Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Uzun Mehmet, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser - Son Dakika

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