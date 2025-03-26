BEÜ, Yapay Zeka İçin Yeni Programlar Açtı - Son Dakika
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BEÜ, Yapay Zeka İçin Yeni Programlar Açtı

BEÜ, Yapay Zeka İçin Yeni Programlar Açtı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yapay zeka alanında dört yeni akademik program açtı.

26.03.2025 15:21
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yapay zekaya yönelik öğretim faaliyetlerini, iki lisans iki ön lisans olmak üzere dört yeni akademik program ile zenginleştirmeye devam ediyor.

Her geçen gün teknolojik gelişimden üretim yapısına, bilişim sistemlerindeki köklü dönüşümden yeni yazılım biçimlerine ve günlük yaşamdaki temel telefon uygulamalarından çeşitli güvenlik taramalarına kadar yaşamın her alanına nüfuz eden yapay zeka çalışmaları, akademik ilgi ve uzmanlıkları da bu alanlara yönlendirmeye devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; akademik ve bilimsel faaliyetlerini zenginleştirmek, öğrencilerine yapay zeka alanındaki son gelişmeleri aktarabilmek ve Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan gelişmelere katkı sunmak amacıyla yapay zeka kapsamında ikisi ön lisans ve ikisi lisans olmak üzere dört yeni akademik program açtı.

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulunda Bulut Bilişim Operatörlüğü Programcılığı; Devrek Meslek Yüksekokulunda Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Programcılığı; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ve Fen Fakültesinde ise Yazılım Geliştirme Bölümü olmak üzere dört yeni akademik program, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yapay zekaya yönelik akademik programları arasında yerini aldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı sonrası açılan yeni akademik programlar hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Tüm dünyada ve ülkemizde, teknolojik gelişimin büyük oranda yapay zeka temelli program ve uygulamalar yoluyla geliştiğini, çok kısa sürede hızlı dönüşümler yaşandığı görüyoruz. Yapay zeka artık üretim tekniklerinden gündelik yaşam pratiklerine; güvenlikten tıbbi çalışmalara ve akademik faaliyetlerden güvenlik sistemlerine kadar son derece geniş ve çeşitli bir yelpazede yaşamlarımızı dönüştürmeye devam ediyor. Günlük yaşamımız da dahil olmak üzere hayatın her alanında giderek etkisini artıran yapay zeka çalışmalarına yönelik olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirmek, bu alanlarda nitelikli çalışmalar gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen adımları atabilmek için BEUN olarak büyük gayret gösteriyoruz. Nitekim bu doğrultuda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yaptığımız, dört yeni yapay zeka temelli akademik program açma başvurumuz kabul edildi. Bu programlarda yetişecek ve mezun olacak öğrencilerimizin ülkemizin teknolojik hamlelerini gerçekleştirmesi ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olma yolunda ülkemize büyük katkılar sunmasını temenni ediyorum. Bu süreçte Üniversitemize desteklerini sunan başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere yapay zeka temelli akademik programların hazırlanması ve başvuru sürecinde katkısı bulunan tüm akademik personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEÜ, Yapay Zeka İçin Yeni Programlar Açtı - Son Dakika

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