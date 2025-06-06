BEUN'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Yerel

BEUN'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı

BEUN\'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı
06.06.2025 14:58
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, üniversite camiasını bir araya getirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, üniversite camiasını bir araya getirdi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, senato üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu sözleri dile getirdi:

"Bayramlar; sadece sevinçlerin değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği ulvi vakitlerdir. Bugün burada Üniversitemizin değerli mensuplarıyla aynı çatı altında bir araya gelmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Büyük bir aile olmanın en güzel yönlerinden biri de böylesi anlamlı günlerde gönül gönüle vererek bir araya gelip bu manevi duygunun önemini aynı hislerde paylaşmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesi, aile bağlarımızı daha da güçlendirmemiz adına bizlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Her ne kadar bu mübarek günlerde yüreğimiz bir yandan bayram coşkusuyla dolsa da bir yandan Filistin'de ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerle sızlamaya devam etmektedir. Bu mübarek bayramın dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insanlık dışı olayların tez vakitte sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 101 yıllık köklü geçmişimizle ulusal ve uluslararası alanda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bayrağını ve kültürünü en iyi yerlere ulaştırmak için üstün gayretler gösteren Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeline ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyor; tüm çalışma arkadaşlarıma saygıdeğer aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara erişmelerini Rabbimden niyaz ediyorum."

Bayramlaşama Programı; karşılıklı bayramlaşma, samimi sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika

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