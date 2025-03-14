BEUN, Yeşil Kütüphane Ödülü'nde Uzun Listeye Girdi - Son Dakika
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BEUN, Yeşil Kütüphane Ödülü'nde Uzun Listeye Girdi

BEUN, Yeşil Kütüphane Ödülü\'nde Uzun Listeye Girdi

Zonguldak BEUN Kütüphanesi, IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2025 Uzun Listesi'nde yer aldı.

14.03.2025 11:28
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubu (ENSULIB) tarafından düzenlenen "10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2025 Uzun Listesi"nde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Kütüphane, "En İyi Yeşil Kütüphane Projesi" kategorisinde dünya çapında öne çıkan 12 projeden biri oldu.

Bu prestijli listeye, 2025 yılı için 22 ülkeden toplam 41 başvuru yapıldı ve 19 proje aday gösterildi. Türkiye'den kabul alan tek üniversite kütüphanesi, BEUN Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi idari personeli Ayşegül Tok'un hazırladığı "Yeşil Bir Gelecek İçin Toplum Gücü" (Community Power for a Green Future) başlıklı proje oldu. Bu başarı, BEUN'un çevre dostu ve sürdürülebilir kütüphane projelerine verdiği önemin uluslararası platformda takdir edildiğini bir kez daha gösterdi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projeye katkı sunan Kütüphaneci Ayşegül Tok ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir'i makamında kabul ederek tebrik etti. Görüşme sırasında Rektör Özölçer, BEUN'un sürdürülebilir çevre çalışmaları ve kütüphane hizmetlerinin uluslararası alanda kabul görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Üniversitemizin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları akademik ve toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyor. Kütüphane personelimiz Ayşegül Tok'un hazırladığı ve '10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü 2025 Uzun Listesi'ne giren 'Yeşil Bir Gelecek İçin Toplum Gücü' projesi, kütüphanemizin uluslararası alandaki başarılarını gözler önüne seriyor. Üniversitemizin adını dünya çapında duyuran bu önemli çalışmada emeği geçen tüm kütüphane personelimize teşekkür ediyorum."

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir, "Bu başarımız, kütüphane ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde kazanılmıştır. Kütüphanemiz, sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışını benimseyerek pek çok yeniliğe imza atmıştır. Geri dönüşüm uygulamalarımız, enerji verimliliği projelerimiz, yeşil alan koruma ve kullanıcı farkındalık çalışmaları ile ekolojik dengenin korunmasına katkı sunuyoruz. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Ofisi ile yürüttüğümüz akademik destek projeleri, araştırmacılarımıza kaliteli bilgiye erişim sağlama noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemizin çevreye duyarlılık konusundaki kararlılığını ortaya koyan bu çalışmalarımızla geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz. Doğru bilgi, güçtür." ifadelerini kullandı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir ile Kütüphaneci Ayşegül Tok desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür ederek, BEUN'un sürdürülebilir çevre ve yeşil kütüphane çalışmaları konusunda öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirttiler. BEUN, GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü'nü üstlenerek, sürdürülebilir çevre, sıfır atık, geri dönüşüm, yeşil çatı gibi projelerle topluma çevre bilinci kazandırma misyonunu sürdürüyor. Ağustos 2025'te kazananların açıklanacağı bu prestijli ödül sürecinde, BEUN'un uluslararası platformda adını duyurması, üniversitenin sürdürülebilir gelecek vizyonunun güçlü bir göstergesi oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Durmuş Günay, Kültür Sanat, zonguldak, Eğitim, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN, Yeşil Kütüphane Ödülü'nde Uzun Listeye Girdi - Son Dakika

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