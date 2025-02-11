Beyağaç Belediyesi\'nden Düğünlere Ücretsiz Davetiye Desteği

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediyesi düğün yapacak ailelerin yükünü azaltmak için oku dağıtma geleneğini kaldırarak, ücretiz davetiye desteği sağlayacak.

Göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdiği sosyal projelerle takdir toplayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, mevcut ekonomik şartlarda düğün yapacak ailelere destek olmak için önemli bir kararın alınmasına öncülük etti. Düğünlerde oku dağıtımının kaldırıldığı ilçede, 1 yıl boyunca düğün davetiyeleri belediye tarafından ücretiz olarak bastırılacak.

Düğünlerde yeni bir dönem başlattıkları belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Belediyesi olarak aldığımız karar gereği, ilçemizde düzenlenen düğünlerde oku dağıtımını kaldırdık. Bundan böyle düğün sahiplerinin yükünü hafifletmek amacıyla, belediye olarak davetiye desteği sağlıyoruz. 1 yıl boyunca düğün davetiyelerinizi ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Beyağaç Belediyesi olarak düğün hazırlıkları yapan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ