Beyaz Kalpler, bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencisi İbrahim Güçlü Karaca, Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinden bronz madalya ile döndü.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından '18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' kapsamında çeşitli dallarda yemek yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Aşçı Yardımcılığı kursu eğitmeni Ayten Saner öncülüğünde hazırlanan İbrahim Karaca, henüz 3 ay eğitim görmesine rağmen büyük başarı sağladı. Altı aşamadan oluşan 'keşkek' yemeğine yeni bir lezzet getiren aşçı Ayten Saner, yarışmaya merkezde eğitim gören 10 öğrenciyle İbrahim Karaca'ya destek olmak için festivale katılım gösterdi.

Anadolu'nun hemen hemen her yöresinde yapılan keşkek yemeğine yepyeni bir lezzet katarak modern halde pişiren Karaca, böylece bronz madalyayı elde etti. Her biri dünyaca ünlü şeflerden oluşan jüri tüm yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu. - KOCAELİ