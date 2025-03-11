Beyazay Derneği\'nden Ramazan Yardımı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Derneği Temsilciliği; Ramazan ayının ilk haftasında ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Dernek, 110 gıda kolisi dağıtırken, aynı zamanda 65 bin çek dağıtımı yaptı.

Beyazay Derneği Kırşehir Temsilcisi Adnan Göçmen yaptığı açıklamada; başlatılan yardım hareketinin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Göçmen, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığımız bu hareketi 12 ay boyunca sürdüreceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek yetkilileri, ilerleyen süreçte de farklı sosyal yardımlar ve destek projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini bildirdi. - KIRŞEHİR