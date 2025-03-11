Beyazay Derneği'nden Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Beyazay Derneği'nden Ramazan Yardımı

Beyazay Derneği\'nden Ramazan Yardımı

Kırşehir Beyazay Derneği, Ramazan'da 110 gıda kolisi ve 65 bin çek dağıttı, yardımlar sürecek.

11.03.2025 13:58
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Derneği Temsilciliği; Ramazan ayının ilk haftasında ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Dernek, 110 gıda kolisi dağıtırken, aynı zamanda 65 bin çek dağıtımı yaptı.

Beyazay Derneği Kırşehir Temsilcisi Adnan Göçmen yaptığı açıklamada; başlatılan yardım hareketinin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Göçmen, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığımız bu hareketi 12 ay boyunca sürdüreceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek yetkilileri, ilerleyen süreçte de farklı sosyal yardımlar ve destek projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini bildirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyazay Derneği'nden Ramazan Yardımı - Son Dakika

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