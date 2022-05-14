Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi

14.05.2022 00:57
Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Beykoz'da, aileler ve engelli çocuklarının bir araya geldiği 'Balık Tutma Etkinliği' gerçekleştirildi.

Beykoz'da, aileler ve engelli çocuklarının bir araya geldiği 'Balık Tutma Etkinliği' gerçekleştirildi. Sahne gösterilerinden, balık tutmaya kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Beykoz Kanlıca Sahili'ne gelen aileler ve engelli çocukları için 'Balık Tutma Etkinliği ' gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Gösteri grubunun aldığı sahne sonrası çocuklar aileleriyle birlikte balık tuttu. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda ailelere hediyeler takdim edilirken güne dair hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Büyük mücadeleler verdik"

Programda kürsü konuşması gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Cumhurbaşkanımız, engelli bireyler konusunda hem kardeşlerimizin hem de ailelerinin hayatlarına ciddi anlamda katkılar sunmak için gayret etti. Bizler özellikle engelli bireylere karşı olan bakış açısını değiştirmek için büyük mücadele verdik. 2005 yılında engelli yasasını çıkartarak onların hayatlarına hem maddi hem de manevi anlamda katkılar sunmaya çalıştık" diye konuştu.

"Önceden evden dışarı çıkamıyorlardı"

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan vatandaşlardan Semiha Top, "Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önceden evden dışarı çıkamıyorlardı. Yalnızlık hissediyorlardı. Bu etkinliklerle bunları aşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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AK Parti, İstanbul, Engelli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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