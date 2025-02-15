Beylikova'da Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikova'da Voleybol Turnuvası Başladı

Beylikova\'da Voleybol Turnuvası Başladı

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Beylikova'da 18 takımın katıldığı voleybol turnuvası başladı.

15.02.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Beylikova Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Beylikova Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 18 takım mücadele ediyor.

Kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Beylikova Kaymakamlık ile İlçe Tarım takımları karşı karşıya geldi. Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal organizasyona katılan tüm kurumlara ve sporculara başarılar diledi. Turnuva, dostluk ve dayanışma ruhu içinde çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Grup ve final müsabakalarının ardından belirlenecek şampiyon takıma 23 Nisan'da düzenlenecek törenle ödül verilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Beylikova, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikova'da Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikova'da Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.