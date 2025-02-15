Beylikova\'da Voleybol Turnuvası Başladı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Beylikova Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Beylikova Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 18 takım mücadele ediyor.

Kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Beylikova Kaymakamlık ile İlçe Tarım takımları karşı karşıya geldi. Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal organizasyona katılan tüm kurumlara ve sporculara başarılar diledi. Turnuva, dostluk ve dayanışma ruhu içinde çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Grup ve final müsabakalarının ardından belirlenecek şampiyon takıma 23 Nisan'da düzenlenecek törenle ödül verilecek. - ESKİŞEHİR