Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
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Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı

14.05.2022 13:39
Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Beylikova Belediyesi önderliğinde, İlçe Ziraat Odası, esnaf, çiftçiler ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen yağmur duası yoğun ilgi gördü. Beylikova Çarşı Camisinde düzenlenen yağmur ve şükür duası sonrası yaklaşık 2 bin kişiye mevlit yemeği ikramında bulunuldu.

Yağmur duasında vatandaşlarla sohbet eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bereketli ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı
Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı
Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı

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Ziraat Odası, Eskişehir, Beylikova, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
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