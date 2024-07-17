Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' özelinde gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

17.07.2024 13:10  Güncelleme: 13:33
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Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlenecek. İki gün sürecek olan turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Prestij turnuvalar arasında kendine yer bulan Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası bu yıl 20 Temmuz Dünya Satranç Günü özelinde düzenlenecek. Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde başlayacak olan turnuva iki gün sürecek. Turnuvaya yedi yaş ve üzeri vizesi güncel olarak yapılmış tüm lisanslı sporcular katılım sağlayabilecek. 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek turnuvada sporcu eşleşmeleri, eş değer rating seviyelerine göre aynı kategori içerisinde rastgele yapılacak.

Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, 21 Temmuz 2024 Pazar günü oynanacak olan altıncı turun ardından düzenlenecek ödül töreni ile sonlanacak. Turnuvada kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazanırken aynı zamanda belirlenen tutarda hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuvada alınacak sonuçlar ise sporcuların Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) hesaplamalarında kullanılacak. Strateji geliştirmeyi ve satranç oynamayı seven tüm sporcular turnuvaya katılım için online olarak kayıt yaptırabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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