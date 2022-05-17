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Beyoğlu'nda engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda engelli vatandaşlar piknikte buluştu

17.05.2022 14:52
Beyoğlu'nda engelli vatandaşlar piknikte buluştu

Beyoğlu Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen pikniğe katılan engelli vatandaşlar ve aileleri keyifli dakikalar geçirdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen pikniğe katılan engelli vatandaşlar ve aileleri keyifli dakikalar geçirdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engellilere yönelik bir etkinlik düzenlendi. Hasköy Sahil'de düzenlenen etkinlik çerçevesinde engelli vatandaşlar ve aileleri piknik yaptı. Pikniğe katılan engelli vatandaşlara ekmek arası köfte ile ayran ikram edildi. Engelli vatandaşlar, çalan müzikle de gönüllerince eğlendi.

"Toplumun bakış açısının engellilere karşı iyi olmasını diliyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür eden epilepsi hastası, "Güzel bir etkinlik, eğleniyoruz. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Sosyalleşmek için çok güzel. Toplumun bakış açısının engellilere karşı iyi olmasını diliyorum. Bu çok önemli. Bizler de birer bireyiz. İkinci planda tutulmamamız gerekiyor" dedi.

Eşinin Multiple Skleroz (MS) hastası olduğunu söyleyen Hanife Kardaş ise, "3 çocuk annesiyim. Böyle olmasam ayakta duramam. Eşime bakamam. Hayat böyle mücadeleyle geçiyor. Yaşamak çok güzel. Bu etkinlik de çok güzel, devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika


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