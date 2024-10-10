İstanbul Beyoğlu'nda gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
İstanbul Beyoğlu Tepebaşında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Beyoğlu'nda Kartpostallık Gün Batımı - Son Dakika
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