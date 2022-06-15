Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı

15.06.2022 10:45
Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı

Beyoğlu'nda trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası tartıştığı ve içerisinde kadın yolcusu olan taksinin yolunu kesti.

Beyoğlu'nda trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası tartıştığı ve içerisinde kadın yolcusu olan taksinin yolunu kesti. Sürücüyü yumruklayan maganda kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara da bijon anahtarıyla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 08.00 sıralarında Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kadın yolcusu olan bir taksi ve bir araç trafikte yol verme tartışması yaşadı. Tartışmayı gören trafik polisi ekipleri olaya müdahale etti ve taksici olay yerinden ayrıldı. Tartışmayı yaşayan diğer araç sürücüsü ise önce trafik polisleriyle sözlü olarak tartıştı ardından da aracına binip taksiyi takip etmeye başladı. Caddenin ilerisinde taksinin önünü kesip küfürler etmeye başlayan şahıs birden aracından indi ve taksiciye yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf ise hemen kavgayı ayırmaya koştu. Bu sırada taksi sürücüsüne saldırmaya devam eden trafik magandası bu kez de eline bijon anahtarını alarak kavgayı ayırmaya gelen esnafa saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRDÜM"

Saldırıya uğrayan taksici Halil Çizmeci, " Otobüs sıkıştırdı beni. Bende önüne kırdım. Bana oğlum diye hitap etti. Arabada da müşteri vardı. O bana ana avrat küfür etti. Ondan sonra bana oğlum dedi. Sonra geldi bana saldırdı. Sonra beni trafikte yakaladı, önümü kesti ve saldırdı. Müşterim de korktu ve gitti şu an. Bayanın yanında niye küfür ediyorsun dedim. Ayıranlara da saldırdı. Ara sıra böyle şeyler oluyordu ama böylesini ilk defa gördüm" dedi. Gideceğim ve hemen davacı olacağım. Karakola gidiyorum" dedi.

"TAKSİCİ CAN DERDİNE DÜŞTÜ"

Kavgayı ayırmaya gelip bijon anahtarıyla saldırıya uğrayan esnaf Haydar Kambur, " Adam taksiciye saldırdı, yanında bayan vardı. Bir saldırdı, iki saldırdı en son dayanamadım ben de gittim olaya müdahil oldum. Adam vazgeçmedi hala saldırıyordu. Taksici de canının derdine düştü adam. Kadın yolcu korkmuştu, inemedi araçtan zaten. Ben hemen koştum demirlerden atlamaya çalıştım. Elim yarıldı, kanadı. Demirler sivriydi geçemedim" diye konuştu.

(İHA)

Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı
Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı
Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı
Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı - Son Dakika

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