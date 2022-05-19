Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu

19.05.2022 16:05
Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde doğumu 19 Mayıs tarihli olan gençlerin doğum günleri de kutlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde doğumu 19 Mayıs tarihli olan gençlerin doğum günleri de kutlandı.

Beyşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Atatürk anıtında düzenlenen çelenk programı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi anıta bırakıldı. Kutlamalar daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam etti. Burada İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın ilçe halkının ve gençlerin bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Kutlamalarda öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunu gösterileri beğeniyle izlendi. Yine öğrencilerin ve sporcu gençlerin gerçekleştirdiği jimnastik, tekvando ve güreş gösterileri de beğeni topladı. Kutlamalar müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen halk müziği konseri ile sona erdi. Programın ardından 19 Mayıs tarihinde dünyaya gelen gençlerin doğum günleri de kutlandı. Protokol gençlere çeşitli hediyeler verdi. - KONYA

Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu
Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu
Beyşehir'de 19 Mayıs coşkusu

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Kaynak: İHA

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