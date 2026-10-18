Bielefeld'de 38. Kur'an Tilavet Yarışması'nda ilk kez Hizmet Ödülleri verildi - Son Dakika
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Bielefeld'de 38. Kur'an Tilavet Yarışması'nda ilk kez Hizmet Ödülleri verildi

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Bielefeld\'de 38. Kur\'an Tilavet Yarışması\'nda ilk kez Hizmet Ödülleri verildi
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Bielefeld'de 17 Ekim'de düzenlenen 38. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'na 2 bin 500 kişi katıldı. Sekiz finalistin iki yaş kategorisinde yarıştığı programda ilk kez Kur'an'a Hizmet Ödülleri verildi, 17 genç imam hatihe icazet belgesi takdim edildi.

Almanya'nın Bielefeld şehrinde 38. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması düzenlendi.

38. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, 17 Ekim'de Bielefeld Stadthalle'de gerçekleştirildi. Avrupa'nın farklı bölgelerinden finale katılmaya hak kazanan gençlerin Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği programa, Avrupa'nın yanı sıra Gürcistan, Kırgızistan ve Türkiye'den de davetliler katıldı. Yaklaşık 41 yıl önce Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması adıyla başlayan organizasyon, bu yıl uluslararası bir kimlikle düzenlendi. Yıllar içerisinde farklı aşamalardan geçerek gelenekselleşen yarışma, gençlerin Kur'an-ı Kerim ile bağlarını güçlendirmeyi, tilavet kabiliyetlerini geliştirmeyi ve Kur'an'ın hayatın merkezinde yer almasına katkı sunmayı amaçlıyor. 2 bin 500 kişinin katıldığı programın açılışı, bir önceki yarışmada 14-18 yaş kategorisi birincisi olan Bedirhan Şahin'in Kur'an tilaveti ile başladı.

Yarışmada Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen sekiz finalist iki ayrı yaş kategorisinde yarıştı. 10-13 yaş kategorisinde 1. Hessen bölgesinden Ahmed Malik Ayan, 2. Doğu Fransa bölgesinden Musab Ağdere, 3. Ruhr-A bölgesinden Muaz Sever, 4. Viyana bölgesinden Yoldaş Önut oldu. 14-18 yaş kategorisinde ise 1. Köln bölgesinden Ali Yahya Demir, 2. Ruhr-A bölgesinden Muhammed Cihad Romanoğlu, 3. Württemberg bölgesinden Latif Adak ve 4. Viyana bölgesinden Emir Demir yer aldı.

İlk kez Kur'an'a Hizmet Ödülleri verildi

Bu yılki organizasyonda ilk kez Kur'an'a Hizmet Ödülleri de verildi. 40 yıldan fazladır mihrapta olan Hafız İmam Abdullah Demir Hoca ve hafızlık çalışmalarının başlatılmasında emeği olan Gürsel Turhan'a ödül takdim edildi. Programda ayrıca 17 genç imam hatibe icazet belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
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