Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi - Son Dakika
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Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi

08.05.2022 21:11

Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi Bigadiç Et ve Süt Festivalinde vatandaşlar kavurmaya doydu Balikesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Et ve Süt Festivali, 6,7,8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi

Bigadiç Et ve Süt Festivalinde vatandaşlar kavurmaya doydu

BALIKESİR - Balikesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Et ve Süt Festivali, 6,7,8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Cevizli mevkiinde gerçekleştirilen festivalde kavurma, bulgur pilavı ikram edildi. Mehteran takımı, folklor ekibi, halk eğitim, ilk öğretim öğrencileri gösterilerini sergiledi.

Bigadiç 6. Et ve Süt Festivalinde düzenlenen Yöresel et yemekleri ve Sütlü tatlılar yarışmalarına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu eşlik ederken ödüllerini takdim ettiler. En güzel buzağı, en güzel koç, en güzel kuzu, en güzel oğlak yarışmalarına ödül verildi. 60 bin vatandaşın katılmasıyla festival yoğun ilgi gördü.

Festivale Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti Milletvekili MKYK üyesi Belgin Uygur, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Balıkesir İl alay jandarma komutanı Tarık Hekimoğlu, Alteylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Balıkesir İl Tarım müdürü Erkan Alkan, STK temsilcileri, bitlik ve oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklara gün boyu pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi
Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi
Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi
Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi

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Balıkesir, Hisarcık, Bigadiç, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi - Son Dakika


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