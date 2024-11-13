Bigadiç'te Yağmur Duası Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Bigadiç'te Yağmur Duası Yapıldı

Bigadiç\'te Yağmur Duası Yapıldı

Balıkesir Bigadiç'te kuraklık nedeniyle çiftçiler yağmur duasında bir araya geldi.

13.11.2024 13:39
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Balıkesir Bigadiç'in ilçesinde çiftçiler ve halk yağmur duasına çıktı.

Esenli Mahallesi Muhtarlığı ve Esenli Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği yağmur duasını organize etti. Yağmur duası yoğun katılımla yapıldı.

Bölgede son dönemde etkili olan kuraklık, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilerken, mahalle sakinleri, Allah'tan yağmur dilemek için toplandı.

Yağmur duası etkinliğine katılım yüksek olurken, Esenli Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Erteç, "Yağmur duası etkinliğimize uzaktan yakından katılım sağlayan, maddi ve manevi emekleri geçen herkesten Rabbim razı olsun. Yağmur duamızın kabul olmasını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun" dedi.

Kuraklığın özellikle tarım ve su kaynakları üzerinde yaşattığı olumsuz etkiler, mahalle halkının bir araya gelip dua etmesine vesile oldu. Mahalle sakinleri, ellerini semaya açarak, yağmur yağması için dua ettiler ve bu etkinliği hayır ve bereket için gerçekleştirdiklerini belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bigadiç'te Yağmur Duası Yapıldı - Son Dakika

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