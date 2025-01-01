Bilecik Belediye Başkanı'ndan Güzel Market Açıklaması - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı'ndan Güzel Market Açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı\'ndan Güzel Market Açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2024 yılında Güzel Market aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırıldığını belirtti. Yapılan yardımlar arasında giyim, gıda, oyuncak ve eğitim malzemeleri yer alıyor.

01.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:27
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte paylaşma ve yardımlaşma esaslarının en güzel şekilde uygulandığı 'Güzel Market'te 2024 yılında da binlerce aileye ulaştığını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen yardımlaşma çalışmalarını 024 yılında da binlerce aileye ulaştığını söyledi. Subaşı, "Müdürlüğümüz aracılığıyla 2024 yılındaki faaliyetlerimiz kapsamında; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler başta olmak üzere birçok dezavantaj duruma sahip ailelere gerekli yardımlar ulaştırıldı" dedi.

"648 aileye toplamda 7 bin 507 parça giyim ürünü yardımı"

Subaşı, "Güzel Market aracılığıyla yapılan çalışmalar kapsamında 648 aileye toplamda 7 bin 507 parça giyim ürünü yardımı yapılırken, 179 çocuğa ise oyuncak hediye edildi. 41 haneye ev eşyası yardımının yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca 484 parça gıda, kırtasiye ürünü, hijyen malzemesi, bebek bezi gibi ihtiyaç malzemesi ilgili ailelere teslim edildi" diye konuştu.

"Beslenme çantası uygulaması yıl boyunca devam etti"

Başkan Subaşı açıklamasının devamında, "108 aileye ayakkabı yardımının yapıldığı çalışmalar kapsamında Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla geçtiğimiz yıllardan itibaren uygulanan beslenme çantası projesi kapsamında eğitim dönemi boyunca 205 öğrenciye beslenme çantaları dağıtıldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda beyaz eşya, mobilya, halı gibi ürünlerin de ihtiyaç sahibi ailelerle buluştuğu uygulama kapsamında ayrıca yüzlerce öğrenciye de kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı'ndan Güzel Market Açıklaması - Son Dakika

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